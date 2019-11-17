Головна Новини
17 листопада • оновлено в 22:59
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Вулкан з піни, коли та ментосу

50

При потраплянні драже в кока-колу або в будь-які інші газовані напої відбувається активне виділення розчиненого в напої газу, що призводить до різкого піноутворення. Примітно, що кислотно-лужна реакція практично не бере участі в цьому процесі.

Причина спінювання в шорсткостях поверхні драже, які служать центрами вивільнення вуглекислого газу.

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Процес також посилюється добавками в напої, такими як підсолоджувач аспартам (замінник цукру). Підсолоджувач зменшує поверхневий натяг рідини, що в свою чергу полегшує виділення газу.

Обсяг пляшки також грає роль, тобто виділення бульбашок є вторинною ознакою виділення газу. Інші інгредієнти, які грають роль в процесі виділення газу: бензонат натрію (консервант) і кофеїн у кока-колі; гуміарабік і желатин у жувальних драже.

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Вулкан з піни, коли та ментосу

Вулкан з піни, коли та ментосу

Скріншот із відео

Найбільш сильний ефект виникає з дієтичною колою і драже без глазурі, оскільки вони більш шорсткі і пористі. Додаткові дослідження довели, що реакція обумовлена фізичними властивостями цукерок і не пов'язана з хімічним складом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини