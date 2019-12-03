З кожним днем вуличних художників стає все більше, а їх роботи не перестають дивувати глядачів.

У нашому ролику відомий нью-йоркський художник за кілька хвилин зробить з чистого полотна шедевр, який буде не соромно повісити у себе в вітальні.

вуличний художник скріншот з відео

вуличний художник скріншот з відео

Наш герой виконує роботу за допомогою балонів з фарбою, шпателя і тарілки круглої форми.

Найчастіше художники малюють футуристичні пейзажі з використанням яскравих фарб, які захоплюють дух.

вуличний художник скріншот з відео

вуличний художник скріншот з відео

В даному ролику на світ з'являється пейзаж нічного Нью-Йорка зі знаменитим мостом через річку.

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