вуличний художник
З кожним днем вуличних художників стає все більше, а їх роботи не перестають дивувати глядачів.
У нашому ролику відомий нью-йоркський художник за кілька хвилин зробить з чистого полотна шедевр, який буде не соромно повісити у себе в вітальні.
вуличний художник
скріншот з відео
вуличний художник
скріншот з відео
Наш герой виконує роботу за допомогою балонів з фарбою, шпателя і тарілки круглої форми.
Найчастіше художники малюють футуристичні пейзажі з використанням яскравих фарб, які захоплюють дух.
вуличний художник
скріншот з відео
вуличний художник
скріншот з відео
В даному ролику на світ з'являється пейзаж нічного Нью-Йорка зі знаменитим мостом через річку.
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