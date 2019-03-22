Втрати СБУ в боротьбі проти російської агресії: Obozrevatel News о 15:00 від 22.03.2019

Втрати СБУ в боротьбі проти російської агресії

Двадцять сім співробітників СБУ віддали своє життя у боротьбі проти агресії Росії. Про це під час виступу з нагоди річниці створення Служби безпеки заявив президент Петро Порошенко. Він підкреслив, що двом правоохоронцям посмертно присвоїли звання Героїв України. Загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання.

Реакція України на вирок Грибу

Посилити тиск на Росію аби якнайшвидше визволити українського політв‘язня Павлв Гриба з в'язниці закликав міжнародних партнерів міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У Твіттері він повідомив, що стан здоров‘я полоненого погіршився.

Газ для Угорщини в обхід України

Угорщина домовилася з РФ про можливість отримання газу в обхід України. Міністр закордонних справ цієї країни Петер Сійярто провів переговори з головою правління російського "Газпрому". І наступного року Угорщина буде отримувати російський газ навіть за умови, якщо Москва і Київ не укладуть нову угоду про транзит газу в Європу.

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