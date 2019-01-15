Втрати на фронті – Адвокати відвідали полонених моряків – Пожежа у Києво-Печерській лаврі – новини на ObozTV

На фронті загинув один військовий і ще двоє поранені. Минулої доби бойовики з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів обстрілювали населені пункти поблизу Старогнатівки, Чермалика, та Водяного на Донеччині.

П‘ятьох полонених українських моряків у Москві відвідали адвокати. Зараз вони сидять у слідчих ізоляторах "Лєфортово", "Матросская тішина" та Спецуправління ФСБ.

Пожежу на території Києво-Печерської лаври загасили. З нею боролися майже півсотні рятувальників. Напередодні ввечері вогонь охопив двоповерхову будівлю, яка належить комплексу.

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