Вся справа в рівні зарплат: експерт назвала проблеми компаній при пошуку співробітників на вакансії

Експерт із працевлаштування Тетяна Пашкіна зазначила, що сьогодні багато працедавців зіткнулись з проблемою пошуку персоналу на відкриті вакансії, через встановлений рівень оплати праці, який не відповідає ринковим умовам, або зовсім приховується наймачем. Через що виникають непорозуміння сторін, які не можуть дійти обопільної згоди.

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