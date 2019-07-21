Голосування за ґратами

Одеська виправна колонія №14 суворого режиму. В ній відбувають покарання 569 засуджених до позбавлення волі повторно. Тут розташована спеціалізована виборча дільниця. Облаштували її у клубі установи. Тут все, як і по інший бік ґратів- і кабінки, і скриньки. З однією лише відмінністю - суворий режим.

Засуджений Костянтин проголосував одним з перших, адже віддати свій голос вважає своїм обов’язком. А от до списків виборців по цій дільниці внесені лише 543 засуджених із 569-ти, які перебувають у колонії.

На дільниці працюють 9 членів комісії. Дотримання правил контролюють четверо спостерігачів, двоє з яких постійно чергують біля кабінок. Кажуть, дільниця відкрилася вчасно.

Процес голосування організований чітко: засуджених групами підводять до дільниці, по одному запрошують на голосування. Посвідчення особи тут теж специфічне. Адже паспорт на руки засудженим не видають.

Голова дільничної комісії Олена Вовк розповідає, що це її восьмі вибори як члена комісії. Вона працює лише у виправних установах. Каже: чіткість організації схожа скрізь. Перевіряють все до найменших дрібниць. Навіть звичайні ручки. Про мобільні - взагалі не йдеться- в’язниця є в’язниця.

Усі 543 виборці цієї спецдільниці у Одеській виправній колонії №14 встигли зробити свій вибір вже до 13-ї години. Адже у засуджених - все по розкладу - обід, вечеря, відбій.

Більшість голосувати йшли у доброму гуморі. Адже обирали майбутнє держави. І саме від нього можливо і буде залежати доля тих, хто по ТУ сторону ґратів.

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