Встигнути за 51 секунду: як українські ТВ-канали ''висвітлювали'' липову відставку Андрія Богдана

Фейк державного масштабу: Андрій Богдан залишається керувати Офісом президента. Заяви на звільнення - без дати - написали усі люди з оточення Володимира Зеленського під час прийому на роботу. Так президент прокоментував новину про нібито відставку керівника його Офісу. Низка ЗМІ напередодні оприлюднила фото заяви Богдана "за власним бажанням". Хто за цим стоїть – з'ясовувала ТСН.

Проте, висновок, який напрошувався сам собою, який можна лаконічно вкласти у фразу Михайла Чєчєтова, яка вже стала крилатою в українській політиці і медіа: "Розвели, як кошенят!".

Решта телеканалів вирішила, що приділяти багато уваги тому, хто і для чого створив і поширював цей фейк - не варто ефірного часу. ТРК "Україна" та ICTV приділило цій події 51 секунду в інформаційних випусках. А на телеканалі Інтер вирішили, що і цього забагато і обмежились повідомленням у 42 секунди.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!