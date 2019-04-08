Встигнути все за тиждень: експерт не виключає виникнення проблем при зміні місця голосування

Аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок нагадав, що про проблеми із реєстрацією виборців, для голосування у другому турі не за місцем проживання, передбачалось раніше.

Він зазначив, що перед першим туром виборів президента, понад 300 тис. громадян України змінили місце голосування, на що їм відводилось три місяці - на весь час передвиборчої кампанії. Він наголосив, що тепер ці ж люди мають пройти ту саму процедуру, проте - за один тиждень.

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