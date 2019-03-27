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''Всіх під ніж!'': Лукашенко звільнив губернатора, який хотів похвалитись успіхами в агропромі

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У Білорусі губернатор Могильовської області привіз президента Олександра Лукашенка в агрохолдинг, за що поплатиться разом із керівництвом фірми звільненням.

Лідера Білорусі не на жарт розлютили умови, в яких утримують корів в агрохолдингу "Купалівський".

"Навіщо ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службі безпеки доручив надіти вам наручники, на чолі з ним, і Качанова слідом туди? Анфимова вигнав, як мінімум, із роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим, а ви його ставите керівником холдингу, я вас взагалі не розумію", – з криком звернувся Лукашенко до міністра сільського господарства.

"Всіх під ніж! Всіх до єдиного!" – вибухнув президент, доручивши до вечора підготувати зняття з посад керівництво області та самого холдингу. При цьому Лукашенко велів відкрити проти них кримінальні справи.

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