Всі свої: коли ''Голос країни'' остаточно перетворитися на взірцевий приклад кумівства
"Всі свої: рідня, знайомі і підлеглі" -- таким має бути гасло цьогорічного сезону "Голосу країни", другий тур відбору наосліп якого пройшов в ефірі 1+1 минулої неділі.
Якщо ви чекаєте на вокальних самородків з народу - не чекайте. Бек вокалісти "зіркових тренерів", інших маловідомих українських виконавців і російських суперзірок, акторки серіалів та учасники "зіркових талант шоу", які виходили на 1+1. Ось коротенький список тих, хто бере участь у ювілейному 10 сезоні проекту "Голос".
Наступний ефір обіцяє бути ще більш "несподіваним" на пошук талантів: мірятись своїми творчими можливостями зі співаками з народу буде й зірка українського шоу-бізнесу Ольга Цибульська.
Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"
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