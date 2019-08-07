Всі рішення прийматимуть за межами Ради: прогнози експерта

Директор міжнародного-інституту демократій Сергій Таран дав прогноз щодо перших рішень, які може ухвалити нова Верховна Рада.

Він заявив, що перші рішення будуть стосуватись сфери підбору кадрів, оскільки мають обрати голів комітету. Ну і, можливо, перші голосування будуть досить знаковими, наприклад, ті, на які довго чекали. За словами експерта, можуть спробувати в черговий раз скасувати депутатську недоторканість або якісь інші голосування, які працюють на публіку. При цьому депутатська недоторканість існує в усіх парламентах європейських країн, вона існує і в самому Європарламенті, і на сьогодні 15% депутатів від партії "Слуга народу" виступають проти її скасування, додав він. Проблема української депутатської недоторканості у тому, що нею зловживають і що вона не правильно врегульована законодавством. Експерт наголосив, що недоторканість можна не скасовувати, а просто спростити процедуру її зняття із конкретних депутатів у разі виявлення порушень та зловживань. Також він порадив звузити сферу застосування депутатської недоторканості, і застосовувати її виключно до політичної діяльності. Він додав, що через монобільшість цей парламент буде не впливовим, оскільки всі рішення, на думку експерта прийматимуться поза його межами.

Щодо нового прем'єр-міністра, то Сергій Таран вважає, що це буде особа, найбільш наближена до президента, кандидат, якому найбільше довіряють, яка буде залежним від Офісу президента та буде найбільш лояльним до Зеленського. Про це, за словами експерта, свідчили попередні призначення Зеленського. На його думку, це може бути Руслан Гончарук.

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