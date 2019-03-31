Всі політики готують "План Б": у Комітеті виборців дали оцінку рівню фальсифікацій

Заступник генерального директора Комітета виборців України Наталя Лінник зазначила, що масових фальсифікацій, які б вплинули на результати волевиявлення, зафіксовано не було. За її словами, вся інформація, про можливі провокації та спроби маніпуляцій, була своєчасно донесена до членів виборчих комісій.

Проте, за її словами, це не означає, що звинувачень у "фальсифікаціях", з боку кандидатів, що програли, не будуть лунати. Вона наголосила, що у всіх політиків є "План Б", яким передбачені заяви-звинувачення у бік більш вдалих опонентів.

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