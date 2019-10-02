Всі Мінські домовленості – це постійна брехня усіх сторін: Андрій Сенченко

Лідер політичної партії "Сила права" Андій Сенченко у прямому етері ObozTV прокоментував новину щодо підписання Україною формули Штайнмаєра.

Він заявив, що текст, який був опублікований представниками Леоніда Кучми, не є формулою Штайнмаєра.

"Використовуються якісь образи, якими продовжує маніпулювати влада. Чому я кажу продовжує? Тому що маніпуляції почались ще у вересні 2014 року, коли Порошенко підписав перші Мінські домовленості, коли президент України підписав фактично одне, а в країні висвітлювалось зовсім інше, так відбувалось п'ять років. Потім в лютому 2015 року були другі Мінські домовленості, але головне - це була постійна брехня з боку усіх учасників нормандського формату. Усі вони намагалися підштовхнути Україну до російського сценарію вирішення питання на Донбасі і до того, щоб принаймні на 50 років забути про Крим", - заявив Сенченко.

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