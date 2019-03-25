Всі бунти і скандали українського шоу-бізнесу ще попереду: режисер-постановник премії "Золота Жар-птиця"

Режисер-постановник премії “Золота Жар-птиця” Катя Царик, яку телеканал М2 обрав режисером-постановником премії “Золота Жар-птиця”, що відповідатиме, зокрема, за постановку номерів кожного артиста, розповіла про те, чого чекати глядачам від цьогорічної церемонії, яка відбудеться 18 квітня.

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