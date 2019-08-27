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Всеукраїнський ганьба: ще одному фільму профінасірованому Держкіно дали дорогу на ТБ

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Телеканал ICTV вирішив розважити своїх глядачів, представивши їхній увазі "український фільм" про Львів 40-их років ХХ століття; розбираємось, що з того вийшло.

Повнометражний художній фільм "Шляхетні волоцюги", якого було знято компанією "Ганзафільм" за підтримки Держкіно України, мав розповісти про львівських батярів Бодю та Мірека. Цей "музично-комедійний бойовик", на який Держкіно виділила більш ніж 18,5 млн грн, піддавався нищівній критиці ще під час створення.

Відомий дослідник львівської передвоєнної історії і традицій Львова, письменник Юрій Винничук ще 2 роки тому зауважував, що частину сюжету було вкрадено з його роману "Танго смерті", а режисер і автори сценарію, за його словами, схожі на малограмотних людей, які "не тільки не володіють галицькою говіркою, але й українську погано знають. До того ж не знайомі з львівськими реаліями того часу".

Які фільми брали за взірець творці фільму, на що мали орієнтуватись та чому все це фінансує українські платники податків, розбираємось у прямому ефірі.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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