Всесвітня акція #SaveOlegSentsov, ядерне роззброєння КНДР - новини на ObozTV

У світі стартувала глобальна акція #SaveOlegSentsov. КПВВ на лінії зіткнення на Донбасі переходять на літній режим роботи. Кім Чен Ин заявив, що КНДР готова до ядерного роззброєння. У Латвії пожежники врятували самогубцю.

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