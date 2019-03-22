МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Всесвітній день води: глядачі Бурчук Live розповідають, як вони економлять водні ресурси

55Читати матеріал російською

Найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їхнього гідравлічного режиму, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України, пише УНН.

"Найбільш чистими річками України можна вважати карпатські річки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей", — йдеться в повідомленні. Найзабрудненішими є водойми в Київській, Львівській і Хмельницькій областях через скидання стічних вод комунальними підприємствами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція

Новини

Всі новини