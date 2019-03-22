Всесвітній день води: глядачі Бурчук Live розповідають, як вони економлять водні ресурси

Найчистішими річками України вважаються ті, які течуть у Карпатах. Вони характеризуються сприятливими показниками якісного стану внаслідок особливостей формування їхнього гідравлічного режиму, повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України, пише УНН.

"Найбільш чистими річками України можна вважати карпатські річки Івано-Франківської, Чернівецької та Закарпатської областей", — йдеться в повідомленні. Найзабрудненішими є водойми в Київській, Львівській і Хмельницькій областях через скидання стічних вод комунальними підприємствами.

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