Всесвітній день шопінгу: чи дійсно можна зекономити в цей день

Професійний шопер Рост Дикой у прямому етері ObozTV прокоментував відзначення для шопінгу в Україні.

Він зазначив, що аудиторію потрібно розділяти на декілька груп.

"Це задоволення, це потреба і якщо щось необхідно, то терміново треба купити. Люди емоційно реагують на слово знижка, думають, що можна придбати, вивчають вітрини. З'являється багато груп в інтернеті, які присилають повідомлення, що ось у нас щось нове, і шопінг починається одразу на кухні, чи на дивані. Є, звісно, шопоголіки, які вивчають тренди, вітрини. До таких людей належу і я. Я навчився із цим жити, контролювати це. У мене багато одягу, тому я не реагую на такі дні, як Чорна п'ятниця або День шопінгу. Я знаходжу речі зі знижками 90 або 80 відсотків і купую їх", - заявив Дикой.

За його словами, в Україні зараз профіцит одягу, заходить дуже багато брендів, і багато з них банкрутіють.

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