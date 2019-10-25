Всесвітній день макаронів: чи дійсно цей продукт не є шкідливим

Дієтолог Світлана Фус у прямому етері ObozTV розповіла, на скільки шкідливими є макарони для здоров'я людини.

"Макарони з твердих сортів пшениці є нормальним джерелом складних вуглеводів, вони не впливають на нарощування маси тіла, а саме жирової маси тіла, якщо їх вживати помірно. І звісно ж, вживати їх потрібно без великої кількості жиру, тому що набирають вагу не від макаранів, а від кількості жиру, який використовується для покращення якості страви", - заявила дієтолог.

Вона зазначила, що 100 грамів макаронів мають таку саме кількість калорій, що і гречана каша або картопля.

"Можна їсти 100-120 грамів макаронів з твердих сортів пшениці у готовому вигляді на день без шкоди для здоров'я. Якщо людина веде рухливий спосіб життя, займається спортом, правильно харчується, то макарони із твердих сортів пшениці можна їсти у будь-який час доби. Але це все індивідуально, адже є люди, які погано реагують на глютен, який міститься у макаронах", - додала дієтолог.

За її словами, макарони добре вживати зі стравами з риби, м'яса, овочами. Найголовніше, щоб людина добре все це перетравлювала, і не було якихось побічних ефектів від вживання цих продуктів.

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