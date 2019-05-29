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Все пропало: секретар РНБО виявив пропажу на Банковій

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Із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента України зникли монітори й сервери, на яких зберігалася секретна інформація.

Про це повідомив новопризначений секретар Ради національної безпеки й оборони, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднив відповідне відео.

"Прийшов, побачив... Немає слів. Розбиратися будуть правоохоронні органи", – написав у пості Данилюк.

Чиновник показав порожні стіни приміщення з нішами для моніторів і проводами, які залишилися, а також порожні стелажі для серверів.

"Так вона [ситуаційна кімната] зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала зовсім інакше", – сказав Данилюк.

"Все було знято під час зміни влади. Така вийшла "цивілізована" передача влади в Україні. Залишилися хіба що прапори", – додав він.

У відповідь на це колишній прес-секретар п'ятого президента України Святослав Цеголко заявив, що всю техніку Петро Порошенко орендував на особисті кошти. Після завершення його каденції монітори й сервери були повернуті орендодавцю.

Крім того, Цеголко стверджує, що конфіденційної інформації на серверах збережено не було.

Водночас у 2018 році екс-заступник глави АП Дмитро Шимків заявляв, що обладнання для кімнати було зібрано з декількох джерел, зокрема, з ЦВК і НБУ.

Колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов, коментуючи скандал, зі свого боку підкреслив, що техніка в головному ситуаційному центрі РНБО "перебуває під надійною охороною і працює в штатному режимі".

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