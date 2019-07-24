Все більше українців незадоволені своєю роботою: експерт озвучила статистику

Наскільки актуальним для України є питання біженців-мігрантів? Чи можуть вони потіснити українців на ринку праці?

На ці та інші запитання відповідає експерт з працевлаштування Юлія Дрожжина.

"Ми можемо оперувати рівнем конкуренції – скільки резюме припадає на одну вакансію. Цей показник трохи збільшується в порівнянні з 2017-2018 рр. Але не критично і в межах одного резюме на одне вакантне місце. Тобто, якщо в кінці 2017-го було три претенденти (на одну вакансію. – Ред.), в 2018-м – три з половиною людини, а зараз чотири ", – каже Дрожжина.

При цьому вона наголошує, що в Україні збільшилася кількість людей, незадоволених своєю роботою.

Більше про рівень безробіття і проблеми працевлаштування – дивіться в нашому ефірі.

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