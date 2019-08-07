Все безпечно та надійно: інженер про нові хмарочоси

Інженер-проектувальник Дмитро Макогон прокоментував нові правила щодо проектування приміщення для підприємств торгівлі, які набули сили з 1 серпня 2019 року.

Відповідно до цих правил, знято обмеження щодо висоти торгівельних залів, які проектуються в супермаркетах, ринках та інших підприємствах торгівлі. Раніше існували суворі вимоги до поверхів та висоти торгового залу, яка не мала перевищувати 4,8 метри. За словами експерта, попередня регуляція щодо обмеження висоти була безглуздою, тому що більша висота торгівельної зали проекту прямо впливає на його вартість. Тобто, чим вища стеля, тим дорожчим буде приміщення. Окрім того, Макогон наголосив, що чим вище стеля, тим потужніше обладнання потрібне, щоб якісно вентилювати приміщення, що також робить проект дорожчим.

Експерт прокоментував і той факт, що у столиці будуються висотки із порушення багатьох норм ДАБІ, починаючи від висоти будівель і закінчуючи мінімально допустимою відстанню між ними. Згідно нового закону допускається зведення будинків висота яких не перевищуватиме 150 метрів. Макогон наголосив, що застереження щодо небезпеки таких будинків є надуманими, і сьогодні усі висотні конструкції будуються із додатковим запасом міцності. Із приводу пожежної безпеки експерт зазначив, що нові будівлі зведені за сучасними нормами і є значно безпечнішими за старі нижчі будинки. Це стосується як відведення диму із приміщень під час пожежі, так і систем гасіння пожежі, які встановлюються всередині нових приміщень.

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