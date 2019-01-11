Врятований у Карпатах у реанімації – Народила у комі – Європа потерпає від снігопадів – новини на ObozTV

Врятований у Карпатах спортсмен у реанімації; лікарі встановили у чоловіка переохолодження організму, а також обмороження пальців рук та нижніх кінцівок.

В американському місті Фенікс, 29-річна американка стала матір’ю перебуваючи без свідомості. У вегетативному стані жінка перебувала 14 років.

Щонайменше 17 людей загинули внаслідок сильних снігопадів у Європі. Червоний – найвищий – рівень небезпеки в Австрії та на півдні Німеччини. Там через складні погодні умови скасували чемпіонат Європи із скелетону. Від снігопадів потерпають також у Чехії, Словаччині та Польщі.

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