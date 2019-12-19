ВРУ ухвалила закон про вдосконалення вищої освіти: коментар депутатки

Народна депутатка України Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Вона прокоментувала новини про зміни, що мають торкнутися державних дипломів.

"Глобально нічого не зміниться, залишаються державні дипломи, але вони вже будуть не державного зразка, а зразка кожного конкретного закладу вищої освіти. Це буде стимулювати заклади вищої освіти робити якісні освітні програми, отримувати акредитації та видавати свої власні дипломи, де буде обов'язково вказано орган, який провів акредитацію. Закон ми 18 грудня прийняли в другому читанні. Через кілька тижнів можливо президент його підпише, потім буде оприлюднення. Ми передбачили в перехідних положеннях, що він вступає в силу на наступний день після опублікування. У нас там немає норм, які зобов'язують в цьому році все це зробити. Все глобальне, що передбачено в законі, стане можливим введення тільки в 2021 році", - заявила Гришина

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