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2 березня • оновлено в 19:00
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Вражаючий вплив коронавірусу на економіку: експертка

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Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії, у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL.

Вона прокоментувала вплив коронавірусу на економіку Китаю, світу та нашої країни зокрема.

"Ви могли бачити, що нещодавно опублікували знімки супутникові, на яких видно викиди шкідливих речовин в атмосферу. Це викиди транспорту та виробництв. На мапі Китаю викидів майже немає, тобто економіка звісно не зупинилася. але виробництво дуже сильео впало. Наслідки помітні будуть вже у першому кварталі, очікувалось, що вірус швидко вдасться приборкати, і у другому кварталі буде швидкий стрибок. Так відбувалось із попередніми епідеміями. Але вже зараз, коли стало відомо про випадки вірусу у Європі, США та інших країнах, аналітики не такі оптимістичні. Тепер все залежить від медичних речей, на які економісти вплинути не можуть", - заявила Репко.

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