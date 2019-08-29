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ВР затвердила склад парламентських комітетів

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У новій Верховній Раді остаточно затвердили склад парламентських комітетів перед першим засіданням 29 серпня.

Відповідне рішення підготовча група ухвалила в середу, 28 серпня, передає "Укрінформ".

"Стосовно позиції щодо кандидатури на посаду голови Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, то політична партія "Слуга народу" пропонує на цю посаду Кальченка Сергія Віталійовича. Це була наша квота, ми про це вчора говорили і ми обіцяли, що визначимося в цьому комітеті", – зазначив голова підготовчої групи, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

Він також запропонував проголосувати і за визначення керівного складу регламентного комітету в цілому. Зокрема, першим заступником голови комітету запропонували вибрати новообраного депутата від партії "Батьківщина" Андрія Пузійчука, заступниками двох представників "Слуги народу" – Ольгу Савченко та Артема Культенка, а секретарем – Михайла Папієва ("Опозиційна платформа – За життя").

Учасники підготовчої групи підтримали пропозицію Разумкова.

Затвердили також склад комітету з питань транспорту та інфраструктури. Його головою запропонували обрати депутата від партії "Слуга народу" Юрія Кисіля, першим заступником – Юлію Клименко (партія "Голос"), заступниками Володимира Крейденка і Миколу Тищенка (обидва від "Слуги народу"), а секретарем комітету – позафракційного депутата Геннадія Вацака.

Також один із лідерів "СН" Давид Арахамія заявив, що претендентів на посади міністрів оновленого Кабміну визначено вже приблизно на 70%.

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