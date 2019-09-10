ВР ухвалила закон про імпічмент президента України

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

За відповідне рішення на засіданні парламенту у вівторок, 10 вересня, проголосували 245 народних депутатів, із яких 243 — нардепи від фракції "Слуга народу", позафракційні — спікер Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Автор документа — президент Володимир Зеленський. Законопроєкт окремо прописує процедуру відсторонення від влади глави держави.

Спочатку нардепи ухвалили законопроєкт в першому читанні за основу, 337 проголосували за. Потім глава Ради Дмитро Разумков запропонував голосувати закон у цілому.

Його пропозицію підтримав профільний комітет, водночас опозиційні парламентарі заявили про грубе порушення регламенту Верховної Ради і вимагали не ставити документ на голосування, а розглянути правки і тільки потім голосувати.

Зазначимо, що зі "Слуги народу" не голосували тільки четверо нардепів — Людмила Буймістер, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Вадим Струневич.

Головне

Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

Вона розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі має вибачитися перед президентом.

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