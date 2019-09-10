Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:56
МоваЯзык
МедОбоз Головна

ВР ухвалила закон про імпічмент президента України

112 Читати матеріал російською

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

За відповідне рішення на засіданні парламенту у вівторок, 10 вересня, проголосували 245 народних депутатів, із яких 243 — нардепи від фракції "Слуга народу", позафракційні — спікер Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук.

Автор документа — президент Володимир Зеленський. Законопроєкт окремо прописує процедуру відсторонення від влади глави держави.

Спочатку нардепи ухвалили законопроєкт в першому читанні за основу, 337 проголосували за. Потім глава Ради Дмитро Разумков запропонував голосувати закон у цілому.

Його пропозицію підтримав профільний комітет, водночас опозиційні парламентарі заявили про грубе порушення регламенту Верховної Ради і вимагали не ставити документ на голосування, а розглянути правки і тільки потім голосувати.

Зазначимо, що зі "Слуги народу" не голосували тільки четверо нардепів — Людмила Буймістер, Ольга Василевська-Смаглюк, Олександр Дубінський, Вадим Струневич.

Головне

Підстава для початку імпічменту — письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

Вона розслідує факт і обставини державної зради або іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради в письмовій формі має вибачитися перед президентом.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини