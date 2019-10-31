ВР ухвалила рішення про арешт депутата Дубиневича

Монобільшість Верховної Ради України підтримала подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата групи "За майбутнє" Ярослава Дубневича.

Рішення було ухвалене в ході пленарного засідання парламенту у четвер, 31 жовтня. Так, за притягнення Дубневича до кримінальної відповідальності проголосували 332 нардепи, за затримання – 241, а за арешт – 229.

Пізніше з'явилися підсумки поіменного голосування. З'ясувалося, що за арешт Дубневича проголосували тільки 208 представників президентської партії "Слуга народу". Так, гучне рішення не підтримали ті члени парламентської монобільшості, які входять до неформальної групи бізнесмена Ігоря Коломойського.

Тим часом у НАБУ зазначили, що слідство вважає Дубневича організатором корупційної схеми. Як голова Комітету Верховної Ради України він фактично пролобіював виділення коштів "Укрзалізниці" на закупівлю стрілкових переводів та запасних частин до них для залізничних колій, а надалі – разом із залученими особами організував закупівлю продукції за завищеними цінами у підконтрольного підприємства.

"Вартість продукції зростала на кожному етапі посередництва: "Дніпропетровський стрілковий завод" продав продукцію "Корпорації КРТ" за 525,9 млн грн, "Корпорація КРТ" продала її компанії "АРГО" за 631,4 млн грн (+20%), а "АРГО" перепродала "Укрзалізниці" за 637,9 млн грн (+1%). Насправді продукція була доставлена ​​"Укрзалізниці" безпосередньо від заводу-виробника. Згідно з висновком експерта, філії "ЦЗВ "ПАТ "Укрзалізниця" завдано 93,28 млн грн збитків. Слідство з'ясувало, що незаконно отримані кошти учасники корупційної схеми розподіли між собою", – йдеться у повідомленні НАБУ.

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