ВР ухвалила бюджет 2020: основні показники

Верховна Рада більшістю голосів затвердила бюджет країни на 2020 рік. "За" проголосувало 280 депутатів.

У головному фінансовому документі країни детально зазначено, скільки отримає кожне міністерство.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштів виділять і куди:

Доходи державного бюджету на 2020 рік передбачені у сумі 1,093 трлн грн. Видатки – 1,195 трлн гривень (зросли на 67,5 млрд грн у порівнянні з 2019 роком).

На обслуговування держборгу закладено 141,5 млрд грн.

На розвиток дорожньої інфраструктури закладено 73,7 млрд грн, що на 37% більше, ніж у минулому році.

Фінансування Пенсійного фонду з державного бюджету становитиме 173 млрд грн (+802 млн грн надбавки для самотніх пенсіонерів).

Кошти на виплати субсидій заплановані у бюджеті – 48 млрд грн.

На освіту планується виділити 145,1 млрд грн, що на 12,7% більше за торішній показник бюджету.

Загальні видатки на охорону здоров'я становлять 113,3 млрд грн, що на 15,1 млрд більше, ніж було закладено у бюджеті на 2019 рік.

На охорону і безпеку наступного року буде витрачено 245,8 млрд грн (на 16 відсотків більше, ніж у 2019 році), з них Міноборони отримає 130 млрд грн, а МВС 93 млрд.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу становлять 9,2 млрд грн.

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