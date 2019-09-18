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18 вересня • оновлено в 13:29
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ВР – це зібрання депутатів, а не фракцій: Микола Томенко

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Лідер партії Громадський Рух "Вільна Країна" прокоментував, чи варто карати народних депутатів за вихід із фракції.

Він зазначив, що це не нова історія, і вона почалась не за часів Зеленського, чи навіть Порошенка. Імперативний мандат був вічним прагненням якимось чином внести це питання до Конституції, зазначив Томенко. На сьогодні забирати мандат у жодного депутата не можуть, оскільки це має відбуватись згідно до Конституції, а закону щодо цього питання у Конституції немає. Це теж саме, що почати процедуру імпічменту президента при відсутності закону про імпічмент.

Сам Томенко пройшов шляхом позбавлення мандата за вихід із фракції і оскаржив це рішення в судах, у тому числі в Європейському суді, де зараз ця справа перебуває на розгляді. На думку лідера партії Громадський Рух "Вільна Країна", ця норма не є європейською та не відповідає статусу цивілізованої країни.

Він наголосив, що Верховна Рада - це не зібрання фракцій, це зібрання депутатів. Тобто, важливою є позиція кожного депутата. Кожен депутат працює в комітеті, і зарплату, за словами Томенка, депутат отримує за роботу в комітеті, а в комітеті важливі професійні інтереси кожного окремого депутата, а не цілої фракції, додав Томенко.

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Микола Томенко
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