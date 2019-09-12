Вплинути на зміни клімату вже неможливо: коментар кліматолога

Кліматолог, провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Світлана Бойченко прокоментувала екологічну ситуацію, яка склалась в Україні.

Вона заявила, що про адаптування до змін клімату говориться дуже багато, але ніхто нічого для цього не робить. В першу чергу, зміни клімату мають свої особливості для кожного регіону, і коли мова йде про адаптування до цих змін мають включатись різні сторони, у тому числі і на державному та на міжнародному рівні, заявила кліматолог.

Бойченко вважає. що в силу того, що відбувається в Україні, тут потрібні не стільки штрафи, скільки просто організація цього процесу. Тому що, за її словами населення у більшій мірі готове доєднатись до дій по адаптації а нейтралізації певних наслідків шкідливого впливу людини на екологічну ситуацію на планеті. Проте, на її думку, органи управління міст не вживають відповідних заходів, щоб залучити населення до цього процесу. Це починається від елементарної можливості сортувати сміття у дворах міст України, заявила кліматолог.

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