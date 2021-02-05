Впав у кому і "проспав" пандемію - коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 21:00, 5.02.2021

У Великій Британії вводиться обов'язкове розміщення на карантин прибулих із країн з високим ризиком зараження коронавірусом.

Чехія змінює правила в’їзду для іноземних громадян, а у Великій Британії залишився хлопець, який нічого не знає про пандемію коронавірусу.

Більше про це і не тільки - дивіться в коронавірусному огляді.

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