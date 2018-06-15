Впали з 10-метрової висоти: в парку атракціонів США сталася аварія

Вагон зійшов із рейок. Такий інцидент стався на "американських гірках" у парку атракціонів у штаті Флорида.

У результаті аварії шестеро із десяти пасажирів отримали травми, повідомляє Daily Mail.

Відомо, що двоє людей випали з крісел і впали з висоти близько десяти метрів. Вони перебувають у критичному стані.

Атракціону, де сталася аварія, - 40 років. Минулого року його закривали на ремонт через численні поломки.