Впали з 10-метрової висоти: в парку атракціонів США сталася аварія

Впали з 10-метрової висоти: в парку атракціонів США сталася аварія193Читати новину російською
Вагон зійшов із рейок. Такий інцидент стався на "американських гірках" у парку атракціонів у штаті Флорида.
У результаті аварії шестеро із десяти пасажирів отримали травми, повідомляє Daily Mail.
Відомо, що двоє людей випали з крісел і впали з висоти близько десяти метрів. Вони перебувають у критичному стані.
Атракціону, де сталася аварія, - 40 років. Минулого року його закривали на ремонт через численні поломки.