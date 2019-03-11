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''Впала планка'': стало відомо, кого ТНМК зобразив у новому скандальному кліпі

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Олег "Фагот" Михайлюта, коментуючи кліп зазначив, що в кожному з нас є все: і пороки, і чесноти. Іноді це не просто контролювати, але, як кажуть в тій притчі – завжди перемагає той вовк, якого годуєш. "Фагот" Михайлюта зізнався, при написанні цієї пісні другий учасник групи, Фоззі (Олександр Сидоренко), зображував його.

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Олег Михайлюта (Фагот)група ТНМК

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