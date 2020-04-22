У нас наблюдается целая игра со Всемирной организацией здравоохранения. Лукашенко пригласил экспертов в Беларусь для того чтобы изменить ситуацию внутри страны, потому что 90-95% опрашиваемых в социальных сетях людей не доверяли той статистике, которую выдавало на гора министерство здравоохранения и о чем говорил лично Лукашенко.

Кризис доверия к власти.

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Приехала комиссия ВОЗ. Их, конечно, постарались здесь ублажить. Политик из окружения Лукашенко заявила, что они уехали восхищенные. Более того, ВОЗ будет рекомендовать эту методику борьбы с коронавирусом другим странам.

Но потом обнаружилось, что это не совсем так. И одна из рекомендаций ВОЗ как раз сводилась к тому, чтобы не проводить большие мероприятия, а школы и университеты перевести на удаленку.

Это то, что сегодня в Беларуси не происходит.

Мы по полной готовимся к военному параду, наш главком дал указание проводить генеральные репетиции, и 3 тысячи военнослужащих барабанят по асфальту и готовятся выйти на парад 9 мая. Понятно, что туда натянут зевак, туда нагонят школьников.

Всё подвязывается под одного человека. Один человек решил, что коронавирус – это психоз, и он с этой мыслью живет. Если бы это был человек, который сидит на лавочке у дома и разговаривает со своими соседями – ну и ладно. Но этот человек обладает, по его же утверждению, царскими полномочиями, и он сегодня определяет, ходить детям в школу или не ходить, проводить парад или не проводить, носить бревно на субботнике или же взять в руки лопату.

Я думаю, что Лукашенко недооценил масштаб коронавируса. Для него это была некая разновидность свиного гриппа, которую он уже пережил. Раз это озвучено, раз это уже пошло в массы, раз это стало инструкцией для действия государственной машины, то Лукашенко от этого сложно отказаться.

Он вообще практически никогда не признает себя неправым. За 26 лет он практически ни перед кем не извинялся. Поэтому психологически с этим сложно совладать.

Есть еще одна причина – боязнь, что рухнет экономика. Как оказалось, на черный день у нас нет подушки безопасности. И Лукашенко это очень сильно напрягает.

Я думаю, Лукашенко пытается приблизить публичное признание пришествия коронавируса в страну и дату президентской кампании (выборы пройдут в августе). Когда они будут очень близки, у Лукашенко появляется пространство для маневра.

Я не исключаю ситуацию, что он появится на телевидении и скажет: "Меня все, начиная с пятой колонны и до домохозяек и предпринимателей убеждали, что надо ввести какие-то ограничения – вот я их ввожу. И результатом является перенос выборов на неопределенный срок.

А что касается каких-то ограничений в Беларуси, то это будут коронавирусные автозаки, коронавирусные тюрьмы и прочее. Я думаю, что этот сценарий Лукашенко держит в своем портфеле на случай, когда ситуация приобретет неконтролируемый характер.

Она и так неконтролируема. Я расскажу о том, чего раньше в Беларуси не было. У нас случилось две волны общенациональной тихой забастовки. Родители против Лукашенко. Несмотря на то, что Лукашенко говорил, что для детей это совершенно безопасно, что надо идти в школу – последняя его цитата: "Я буду наказывать тех, кто заставляет детей надевать маску и использовать антисептики" - родители ему не поверили. Дважды они отказывались отправлять своих детей в школу.

"Он живой человек, он бравирует на хоккейной площадке, но по жизни Лукашенко человек трусоватый"

В понедельник было указание Лукашенко идти в школу, но пришло порядка 30%. Это значит, что репрессивная машина работает только при фиксированном количестве протестующих. Если они выходят на порядок сотен тысяч миллионов, то это уже не работает.

Мог ли Лукашенко заболеть коронавирусом? Последние данные, которые сообщает минздрав – это 7281 человек заболевших, прирост за последний день – 558 человек. фамилии Лукашенко среди них нет.

Но я знаю факты, когда Лукашенко выезжал для того чтобы сделать свои политические заявления в одну из церквей, ее просто драили, мыли снизу доверху. Безусловно, он боится. Он живой человек, он бравирует на хоккейной площадке, но по жизни Лукашенко человек трусоватый.