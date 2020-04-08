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9 квітня • оновлено в 06:35
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ВООЗ рекомендувала Україні продовжити карантин. Підсумки на карантині. День 23

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БЕЗСИМПТОМНИЙ КОРОНАВІРУС. Кричущий випадок з практики

Віталіна Олещенко, сімейна лікарка

Чому скоротили фонд боротьби з коронавірусом

Василь Мокан, Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.

Запрацював мобільний додаток для моніторингу

самоізоляції

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації

Як проходить карантин в Нідерландах

Obozrevatel TV - Олена Дамен, жителька м. Васпік

Епідеміологічна ситуація на Дніпропетровщині

Олександр Бондаренко, Голова Дніпропетровської ОДА

В'ячеслав Буткалюк дізнавався, як під час карантину живуть любителі спорту в різних куточках світу

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Підсумки
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