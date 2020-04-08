ВООЗ рекомендувала Україні продовжити карантин. Підсумки на карантині. День 23
БЕЗСИМПТОМНИЙ КОРОНАВІРУС. Кричущий випадок з практики
Віталіна Олещенко, сімейна лікарка
Чому скоротили фонд боротьби з коронавірусом
Василь Мокан, Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді.
Запрацював мобільний додаток для моніторингу
самоізоляції
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації
Як проходить карантин в Нідерландах
Obozrevatel TV - Олена Дамен, жителька м. Васпік
Епідеміологічна ситуація на Дніпропетровщині
Олександр Бондаренко, Голова Дніпропетровської ОДА
В'ячеслав Буткалюк дізнавався, як під час карантину живуть любителі спорту в різних куточках світу
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