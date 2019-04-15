МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Вони усі – провінційні актори'': соціолог дав характеристику традиційним українським політикам

172Читати матеріал російською

Соціолог, професор Павло Кутуєв пояснив, чому передвиборчі кампанії Петра Порошенка та Володимира Зеленського є діаметрально протилежними. Це, за його словами, насамперед пояснюється тим, що розрив між кандидатами в президенти України і в першому турі був значним, і сьогодні соціологи прогнозують, що це співвідношення не тільки збережеться, але й зростатиме.

Тому, виходячи суто є електоральних стратегій, методик і технік, поведінка Володимира Зеленського є логічною; йому немає сенсу напружуватись і йти на зустріч своєму опонентові. Навпаки, йому вигідно ставити Петра Порошенка у позицію наздоганяючого; Зеленський вкидає якийсь меседж, а Порошенко вимушений його "ковтати" та відтворювати.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Павло Кутуєв

Новини

Всі новини