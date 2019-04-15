''Вони усі – провінційні актори'': соціолог дав характеристику традиційним українським політикам

Соціолог, професор Павло Кутуєв пояснив, чому передвиборчі кампанії Петра Порошенка та Володимира Зеленського є діаметрально протилежними. Це, за його словами, насамперед пояснюється тим, що розрив між кандидатами в президенти України і в першому турі був значним, і сьогодні соціологи прогнозують, що це співвідношення не тільки збережеться, але й зростатиме.

Тому, виходячи суто є електоральних стратегій, методик і технік, поведінка Володимира Зеленського є логічною; йому немає сенсу напружуватись і йти на зустріч своєму опонентові. Навпаки, йому вигідно ставити Петра Порошенка у позицію наздоганяючого; Зеленський вкидає якийсь меседж, а Порошенко вимушений його "ковтати" та відтворювати.

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