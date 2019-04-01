Вони створили Зеленського своїми руками: експерт пояснив, кого має винити політична еліта

Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що підтримка позасистемного кандидата, яким є Володимир Зеленський, дуже схожа на підтримку у США Дональда Трампа, за якого проголосувати американці, незадоволені вісьмома роками правління демократів, які жадали змінити правлячі політичні еліти у країні.

За його словами, українські політики в електоральному успіху повинні винити не виборців, які "не розуміють, за кого голосують", а себе, які своєю бездіяльністю створили запит на несистемного політика, яким став Зеленський.

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