Вони створили Зеленського своїми руками: експерт пояснив, кого має винити політична еліта

Вони створили Зеленського своїми руками: експерт пояснив, кого має винити політична еліта734Читати матеріал російською
Експерт із міжнародних питань Тарас Семенюк зазначив, що підтримка позасистемного кандидата, яким є Володимир Зеленський, дуже схожа на підтримку у США Дональда Трампа, за якого проголосувати американці, незадоволені вісьмома роками правління демократів, які жадали змінити правлячі політичні еліти у країні.
За його словами, українські політики в електоральному успіху повинні винити не виборців, які "не розуміють, за кого голосують", а себе, які своєю бездіяльністю створили запит на несистемного політика, яким став Зеленський.
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