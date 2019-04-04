“ВОНИ” працюють “аж гуде” | Альо, гараж! REBOOT #235 263

Та отож. Поки. так би мовити, “активні та свідомі” громадяни гризуться між собою: на кухнях, на ринках та у соцмережах, намагаючись довести один одному - хто з двох кандидатів у гетьмани, гірший вибір в другому турі, “ВОНИ” працюють. “Слуги Феміди”, майже по всій країни почали демонструвати нечувану працездатність. “Гримають молоточками” так що, аж “ навколо гуде”...

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