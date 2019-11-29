Волонтерка Звіробій знову погрожує президенту України

Волонтерка й учасниця війни на Донбасі Маруся Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

У коментарі телеканалу NewsOne вона заявила, що якщо глава держави продовжить грубіянити захисникам України, то з ним справді трапиться все те, про що його попереджала в гучному стримі вона й нардепка від "Європейської солідарності" Софія Федина.

"Розпіарити по всьому телебаченню вирвану з контексту розмову, що була після слів нашого товариша президента, який поїхав хамити нашим військовослужбовцям! Його попередили: якщо ти будеш грубіянити, повторюю ще раз, якщо ти будеш грубіянити військовослужбовцям, з тобою трапиться все, що там ми за списком тобі пояснювали з Фединою! Якщо ще не доходить!" – гнівно заявила Звіробій.

"Якщо ти думаєш, що з тобою це не трапиться, тому що ти мені замовив обшук вдома у моєї бабусі, то ти помиляєшся – трапиться все так, як ми сказали! І не хр*н поводитися так з людьми, які захищають Батьківщину", – жорстко підсумувала волонтерка.

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