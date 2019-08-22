Волонтери-шахраї: експертка радить ретельніше вивчати, кому віддаєте гроші

Український волонтер, народний герой України Альона Шевцова прокоментувала появу шахраїв, які під виглядом волонтерів збирають гроші для бійців ЗСУ.

Вона заявила, що у кожній, навіть дуже добрій справі, є люди, які роблять цю справу за покликом душі, а є люди які хочуть на тому поживитися. Найчастіше шахраї знаходять галузь, в якій люди довіряють найбільше, і користуються цим. Шевцова зазначила, що за п'ять років війни вже сформувались організації справжніх перевірених часом волонтерів майже у кожному місті України.

Експертка радить ретельніше перевіряти сторінки волонтерських організацій в інтернеті, там, за її словами, є дуже багато інформації із прізвищами, назвами та фото шахраїв. Також вона просить більше цікавитися, куди і кому конкретно будуть надходити кошти, які надає громадянин. На подібних питаннях шахраї, як правило, "пливуть". Шевцова радить громадянам також розглянути великі загальновідомі фонди і надавати кошти за допомогою саме таких організацій.

Вона додала, що волонтер ніколи не попросить нічого для себе, не буди наполягати та поводитись нечемно, не буде намагатись викликати відчуття провини. Таку поведінку Шевцова назвала своєрідними маркерами, які можуть свідчити про шахрая.

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