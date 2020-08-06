Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область відвідав магазин

Відео 15:26, 6.08.2020
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