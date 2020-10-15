Володимир Крейденко 📍 Гостре питання

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 20:30, 15.10.2020 Оновлено: 21:09, 15.10.2020

Сеанс запитань від народу до яскравих особистостей. Саме глядачі телеканалу й читачі сайту OBOZREVATEL можуть запитати все, що їх цікавить, у всіх, хто їм цікавий.

Політики, топчиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж – гості програми Гостре питання.

Сьогодні запитання до народного депутата Володимира Крейденка

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора й контролера, щоб на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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