Художній керівник арт-центру імені Івана Козловського про мультижанровість та сучасні вистави

Актор, художній керівник в арт-центрі імені Івана Козловського Володимир Голосняк, у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих програм "Бурчук LIVE".

Він розповів про стереотипи та догмати, які він намагається обійти або зламати в арт-центрі імені Івана Козловського.

"Ми намагаємось розвиватися максимально мультижанрово, тому на нашій сцені можна знайти багато різних мультижанрових речей, намагаємося бути співзвучними із тими глядачами, які ходять поруч із нами вулицею Хрещатик. Тут варто згадати про вербатім-виставу "Додому", яку грає студент Богдана Бенюка. режисером якої є Олена Щурська. Вона поставила її в нашому театрі, а особливість вистави полягає у тому, що там немає автора, немає письменника, який це написав", - заявив Голосняк.

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