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Вогонь знищив історичну церкву штату Нью-Йорк

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Пожежа зруйнувала церкву, яка була наріжним каменем спільноти Адірондак у північно-східній частині американського штату Нью-Йорк вже більше століття. Чиновники кажуть, що пожежа виникла в середу ввечері всередині Церкви Шрун Лейк Спільноти, розташованої в селищі Ессекського округу в 80 милях на північ від Олбані. Пожежа швидко поширювалася, розповсюджуючи полум'я через вікна і охоплюючи шпиль споруди, що датується кінцем 19 століття.

Пожежники містечка Шрун Лейк та сусідніх громад працювали кілька годин, щоб загасити полум'я.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Причина пожежі залишається невідомою.

Місце
СШАНью Йорк
Тег
пожежа

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