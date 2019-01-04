Вогонь знищив історичну церкву штату Нью-Йорк

Пожежа зруйнувала церкву, яка була наріжним каменем спільноти Адірондак у північно-східній частині американського штату Нью-Йорк вже більше століття. Чиновники кажуть, що пожежа виникла в середу ввечері всередині Церкви Шрун Лейк Спільноти, розташованої в селищі Ессекського округу в 80 милях на північ від Олбані. Пожежа швидко поширювалася, розповсюджуючи полум'я через вікна і охоплюючи шпиль споруди, що датується кінцем 19 століття.

Пожежники містечка Шрун Лейк та сусідніх громад працювали кілька годин, щоб загасити полум'я.

Повідомлень про постраждалих не надходило. Причина пожежі залишається невідомою.