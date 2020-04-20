У Житомирській області згоріли будинки: в ОДА пообіцяли компенсацію

Постраждалі внаслідок масштабних пожеж в Житомирській області отримають компенсацію за втрачене житло з центрального бюджету.

В даний час в області оцінюють суму компенсації 48 постраждалим, рішення про виплати буде ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України в середу, 22 квітня. Про це в ефірі ObozTV розповів голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко.

Від повідомив про те, що 19 квітня відбулася нарада під керівництвом керівника Офісу президента Андрія Єрмака, в якому взяв участь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і секретар РНБО Олександр Данилов.

"Там було визначено, що компенсація за втрачене житло людей, які були відселені, буде з центрального бюджету. Нам буде виділено додаткове фінансування. Є доручення відновити життєдіяльність цих людей так, як було до пожежі, і ми це зробимо", – запевнив голова ОДА.

Він додав, що допомогти постраждалим від пожежі зголосилися і меценати.

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Віталій Бунечко повідомив про те, що правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких підпал і нещасний випадок. "Люди бачили, як буревій пошкодив електромережі, електроопора впала на дерево", – розповів він. У той же час версія диверсії розглядається як малоймовірна.

Як писав OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня, знищили десятки будинків, величезні площі лісів і полів. Станом на 20 квітня пожежі повністю ліквідовані.