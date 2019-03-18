Водійське посвідчення нового зразку: в МВС готуються до переходу на євростандарт

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій зазначив, що перехід України на нові правила отримання водійських права за європейським зразком має відбутись найближчим часом. Він зазначив, що українські парламент та уряд брали на себе певні міжнародні політичні зобов'язання, але через президентські перегони цей процес пригальмував.

Але, на його думку, вже влітку законотворці мають продовжити розгляд і ухвалення змін до законодавство, серед яких, зокрема, передбачається зміни у форматі водійського посвідчення та процедурі його отримання.

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