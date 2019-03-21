Водій викрав автобус із дітьми: Obozrevatel News о 11:00 від 21.03.2019

В Італії водій викрав автобус із дітьми

В Італії, поблизу Мілану, водій викрав автобус з дітьми та підпалив його. В салоні на той час перебували понад півсотні школярів. Чоловік зв'язав своїх заручників. Деякі діти змогли вилізти з палаючого салону, коли поліція вже прибула на допомогу.

В зоні ООС поранено трьох військових

Українські військові знищили склад з боєприпасами російських окупантів, двох бойовиків та їхній військовий автомобіль. Проросійські бойовики минулої доби стріляли одинадцять разів і традиційно застосовували заборонене озброєння. Випустили 74 міни по позиціям української армії. Крім того, противник обстрілював наших захисників із протитанкового ракетного комплексу, БМП, та гранатометів. Минулої доби російські окупанти поранили трьох українських армійців.

"Агресивна" аварія в Луцьку

З кулаками та лайкою накинувся на поліцейських п'яний чоловік, який скоїв ДТП у Луцьку. Його легковик на великій швидкості протаранив інший автомобіль, що був припаркований на перетині вулиць. За словами очевидців, водій, який скоїв аварію був настільки агресивний, що патрульним ледь вдалося його затримати та посадити до службового автомобіля. Викликали одразу кілька екіпажів поліції.

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