Водій Porsche записує свої порушення ПДР в Києві і викладає в мережу

Obozrevatel Відео 13:47, 6.11.2020 Оновлено: 15:07, 6.11.2020
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