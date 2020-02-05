Води у Криму не вистачає саме для військових потреб: Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини з Криму про те, що запасів питної води там залишилось на 100 днів.

"Це правда, і я думаю, що ці дані навіть перебільшені. Вже два тижні тому ми почали отримувати звістки від людей, що природні очікування на сніг та дощі не виправдалися, тому природні водосховища обміліли. На 100 днів запас, про який говорять - це у Сімферополі, а ситуація в Ялті та Алушті ще гірша", - заявив Чубаров.

Він вважає, що у цій ситуації Україна не має вестись на провокації та російську пропаганду.

"Води в Криму для того, щоб забезпечувати людей, достатньо. По-перше, води там не вистачає на господарську діяльність та військові об'єкти. Жодної гуманітарної катастрофи в Криму немає. А, по-друге, усю відповідальність за постачання води на окуповані території несе окупант", - зазначив Чубаров.

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